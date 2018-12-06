“Каждая жизнь”: в Ида-Вирумаа появилась организация для поиска пропавших

Маленькие группы - эффективнее

Некоммерческую организацию IGA ELU зарегистрировали три жителя Ида-Вирумаа - Алексей Непримеров, Александр Фролов и Ксения Клочкова. Вместе с другими добровольцами они участвовали в поисках пропавшего в лесу нарвитянина Ивана Тогидного. Во время этих поисков сформировалась команда волонтеров, которые готовы работать в постоянно действующей поисковой организации.

По словам Алексея Непримерова, добровольцы на поиск заблудившегося собирались хаотично, через Фейсбук. Всего, в дополнение к полицейским и военным, в поиске участвовали около сотни добровольцев. Повезло, что среди них нашлись люди с опытом работы и жизни в лесу. “В боевых условиях” они поняли, что группы по 10-15 человек работают эффективнее, чем группы большего размера. Но в каждой такой группе должны быть хотя бы два человека, умеющих выживать в лесу.

“Сейчас надо сделать какую-то даже иерархическую структуру в плане знаний, - считает Алексей Непримеров. - В нашем поиске были люди, с которыми можно отпустить в лес добровольцев и знать, что они и сами из леса выйдут, и других выведут. Но людьми, которые присоединялись на 1-2 дня - ими очень сложно было управлять. Я считаю, что 10 человек, среди которых есть пара опытных - это идеальная группа. И сейчас у нас есть люди, которые друг в друге уверены и, случись что, готовы сорваться и поехать на поиски. Сейчас цель - обучить этих людей”.

Только что зарегистрированная организация надеется на диалог с полицией и хочет, чтобы в подобных поисковых операциях полицейские привлекали добровольцев в первый же день. Иван Тогидный, по мнению добровольцев, умер на четвертый день поисков, когда полиция еще не начала координировать работу добровольных помощников.

Поиски пропавшего в лесу Ивана Тогидного. ФОТО: Iga Elu

Как устроены поисковые организации?

В Эстонии есть несколько НКО, которые участвуют в поиске пропавших людей по договору с полицией. Важный нюанс, отмечает Алексей Непримеров, заключается в том, что члены этих организаций получают плату за работу. Александр считает, что этого может мешать полицейскому, руководящему поиском, задействовать добровольцев сразу - ведь ресурсы полиции не безграничны.

В то же время есть некоммерческий фонд Kadunud и его группа оперативного поиска OPEROG, которые не имеют договора с полицией и не получают плату. Это крупнейшая подобная организация в стране. 880 членов этой организации почти по всей Эстонии получают СМС с сообщениями о пропавших людях и по возможности участвуют в поисках. В группе организации в Фейсбуке, куда стекается вся информация о поисковых операциях, зарегистрированы более 5 тысяч участников. Однако эта группа в Ида-Вирумаа представлена очень слабо. Новая организация Iga Elu надеется заполнить этот пробел и сотрудничать с OPEROG.