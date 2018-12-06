Прогноз на 2019 год: цены на авиабилеты вырастут

Эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank предрекли введение в 2019 году глобального транспортного налога, который приведет к росту цен на авиабилеты.
Команда аналитиков Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», представляющие собой прогнозы событий на год, которые могут оказать серьезное влияние на ситуацию в мире, пишет turizm.ru. Одним из таких предсказаний является возможное введение в будущем году глобального транспортного налога (GTT), призванного компенсировать вредные выбросы углерода и причиняемый авиа и морским транспортом вред природе. Новая налоговая нагрузка может быть установлена в размере 50 долларов США (45 евро) за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает предлагаемую ранее ставку, и в три — применяемую в Евросоюзе.
Данный налог неминуемо приведет к росту стоимости авиационных билетов и морских грузоперевозок. И в свою очередь станет причиной повышения общего уровня цен. Неопределенность в данном вопросе будет влиять на курс акций и облигаций туристических, авиационных и судоходных компаний. По мнению аналитиков, с введением налога могут согласиться США и Китай, которые ранее выступали против.
Среди других «шокирующих предсказаний»: солнечная буря, которая выведет из строя большинство оказавшихся в ее зоне спутников и приведет к невероятному хаосу в транспортной сфере и электрической инфраструктуре, экономический спад в Германии и прекращение расчетов ВВП Всемирным банком и МВФ.