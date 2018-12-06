Британская полиция.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

В обзоре британской прессы:

Российские шпионы много ездят по Британии

Российские шпионы получили новые потенциально смертоносные задания по всей территории Британии, пишет Daily Mirror, ссылаясь на оказавшуюся в распоряжении этого бульварного издания секретную записку. В ней, как пишет газета, военных и сотрудников разведки призывают находиться в высшей степени готовности для выявления кремлевских шпионов.

МИ5 и полиция полагают, что российских дипломатов, которых не выслали из страны в связи отравлением «Новичком» в Солсбери, теперь мобилизовали для выполнения разведывательных заданий. В сообщении, как отмечает Daily Mirror, военных и сотрудников разведслужб призывают фиксировать случаи появления российских дипломатических автомобилей в любой части Британии.

Российские шпионы утратили былую хватку?

В записке, по информации газеты, приводится список номеров подозрительных российских автомобилей, сопровождаемый предупреждением: «Нам известно, что российские разведчики много ездят по Британии, и часть их деятельности связана с получением разведывательных сведений. Службы разведки Российской Федерации, согласно проведенному анализу, представляют значительную шпионскую угрозу Великобритании».