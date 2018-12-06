Российские чиновники угрожали международному биатлону

«Российские чиновники угрожали нам и нашим семьям. Они хотели заставить нас замолчать. Было очень сложно, но я рад, что мы не сдались.

Я не могу сказать, что сейчас русское влияние на IBU находится на минимальном уровне, учитывая сколько времени Бессеберг помогал им скрывать проблемы их спортсменов. Но мы не хотим мести, мы хотим диалога. Это главное изменение за последние восемь лет, когда IBU правили три человека, а все остальные были пешками Бессеберга и его подручных», – рассказал Гамза.