В Канаде задержали топ-менеджера Huawei

Об аресте Ванчжоу и грозящей ей экстрадиции в Соединенные Штаты сообщило издание The Globe and Mail , уточнив, что топ-менеджера и дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя задержали еще в минувшую субботу в Ванкувере, пишет Newsru.com.

Как отмечает The Verge , это первый столь громкий арест в рамках начатого в апреле расследования возможных поставок Huawei в Иран продукции американского происхождения. Ранее похожее расследование было проведено в отношении китайской ZTE. Сперва в отношении компании был введен семилетний запрет на экспорт из США комплектующих и программного обеспечения для производства продуктов ZTE, но позднее компания и американские власти смогли договориться о замене запрета большим штрафом.

В Huawei подтвердили информацию о задержании финансового директора, отметив, что компания практически не располагает информацией о предъявленных Ванчжоу обвинениях. Представитель Минюста США сообщил The Globe and Mail, что слушания о залоге пройдут 7 декабря.

Напомним, в конце ноября правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования Huawei. Вашингтон подозревает компанию в скрытом шпионаже.

Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei

В МИД Китая потребовали от Канады освободить финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу и пояснить причины ее задержания, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай находится в контакте как с Канадой, так и с США, которые требовали задержать Мэн Ванчжоу.

Также в МИД Китая потребовали соблюдать законные права гражданки страны.