Фото: в башне "Толстая Маргарита" нашли капсулу с посланием потомкам

В ходе строительных работ в Эстонском морском музее в башне «Толстая Маргарита» была найдена временная капсула, которую поместили сюда сотрудники и строители Морского музея в 1979 году, пишет Postimees.
«Весной 1979 года в Морском музее работала уже дюжина сотрудников, более чем наполовину больше, чем в 1965, когда открылась первая экспозиция на улице Пикк в бывшем административном здании тюрьмы», - сказал нынешний руководитель музея Урмас Дресен.
В капсуле были: написанное от руки письмо с именами сотрудников музея, вымпел, брошюра, письмо строителей, напечатанное на машинке на польском языке, газеты Rahva Hääl и Noorte Hääl и копейки.
Капсулу нашли в одной из несущих колонн, находящихся в центре башни. Новый музей станет на один этаж больше - он будет уходить вглубь, поэтому для колонн заливают новые фундаменты. Капсулу вместе с письмом поместят в новую капсулу и забетонируют в опорную колонну.