Фото: в башне "Толстая Маргарита" нашли капсулу с посланием потомкам

«Весной 1979 года в Морском музее работала уже дюжина сотрудников, более чем наполовину больше, чем в 1965, когда открылась первая экспозиция на улице Пикк в бывшем административном здании тюрьмы», - сказал нынешний руководитель музея Урмас Дресен.

В капсуле были: написанное от руки письмо с именами сотрудников музея, вымпел, брошюра, письмо строителей, напечатанное на машинке на польском языке, газеты Rahva Hääl и Noorte Hääl и копейки.