Видео: в Москве полиция ведет переговоры с подростком, который принес в школу нож и угрожает суицидом

Московская полиция ведет переговоры с подростком, который пришел в школу в столичном районе Жулебино с ножом и угрожает убить себя, передает Newsru.com.
"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в школе N1359. Дети и учителя эвакуированы, пострадавших нет.
По данным источника "Интерфакса", 16-летний школьник принес с собой канцелярский нож. "В переговорах с мальчиком участвует психолог", - сказал собеседник агентства. Другой информированный источник сообщил, что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. При этом отмечается, что он из благополучной семьи.
По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве. "Следователи СК работают на месте происшествия. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", - говорится в сообщении.
Плохая оценка и недопуск к ЕГЭ
По предварительным данным, причиной поступка школьника могла стать плохая оценка. На месте находится мать мальчика, к школе прибыла бригада скорой психиатрической помощи. "Все они пытаются успокоить подростка", - сказал источник "Интерфакса".
Еще одним мотивом мог стать проваленный допуск к ЕГЭ. "Вчера они всем классом писали сочинение, от которого зависел допуск к ЕГЭ. Он провалил его. Предположительно, это и стало причиной его поступка", - сказал другой источник агентства. По предварительным данным, школьник находится в состоянии психоэмоционального шока.
Директор школы Галина Новикова отказалась прокомментировать радиостанции "Говорит Москва" события в школе, объяснив, что у нее "человек на приеме".
По данным Telegram-канала Mash, 16-летний Даниил пришел в школу в 8:15. Охрана и дежурный администратор заметили у него длинный нож, дали ему пройти в раздевалку и заперли там, изолировав от остальных детей. Канал добавляет, что в школе эвакуировали только начальные классы, ученики 5-11 классов учатся по расписанию. В корпус, где находится школьник, никого не пускают.
Mash также ссылается на отзывы одноклассников о подростке: "нелюдимый, замкнутый и себе на уме". Отмечается, что у него были напряженные отношения со сверстниками и матерью, в школе постоянно работал психолог. При этом агрессии Даниил не проявлял.
Его родители в разводе, а отчим, по данным Telegram-канала, работает в правоохранительных органах.
Переговоры пока не дают результата
РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщает, что школьника уже передали полиции в присутствии родителей. В заметке агентства также говорится, что нож у него изначально нашла и изъяла охрана, после чего подростка закрыли в помещении, а остальных учеников эвакуировали.
"Интерфакс" также сообщает, что подростка передали врачам-психиатрам и увезли на скорой помощи. Источник РБК в ГУ МВД по Москве утверждает, что подросток находится с матерью, с ним продолжают работать психологи.
По предварительной оценке, юноша испытал психоэмоциональный шок. Собеседник издания добавил, что ученика осмотрят также врачи общего профиля. Кроме того, сообщается о планах провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Однако собеседник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что переговоры продолжаются. "Сотрудникам полиции он пока не передан. Переговоры продолжаются. Иная информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Mash, ведущий прямую трансляцию событий в школе, тоже сообщает, что переговоры пока не дают результата. По последним данным Telegram-канала, подросток отказался продолжать общение с матерью, к переговорам подключился его дедушка. У школы тем временем усилили оцепление.
Мэр: подросток никакой угрозы не представляет
В московской мэрии заявили, что держат ситуацию под контролем. "Учащийся 10-го класса школы N1359 Даниил Г. пришел в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и помог изолировать ребенка. В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности, ситуация под контролем", - отчитался замруководителя департамента образования Павел Карпов.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter, что мальчик никакой угрозы для окружающих не представляет.
К месту происшествия выехал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Мы разбираемся, что за семья, что привело к такой ситуации. Будем выяснять причины, что случилось: вопрос в школе, семье или его личности?", - сказал омбудсмен.
Он подчеркнул, что главное - вывести подростка из этого состояния, чтобы не случилось необратимого. "Сейчас с ним работает полиция, психологи, поскольку он угрожает суицидом", - сказал Бунимович.