Видео: в Москве полиция ведет переговоры с подростком, который принес в школу нож и угрожает суицидом

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в школе N1359. Дети и учителя эвакуированы, пострадавших нет.

По данным источника "Интерфакса", 16-летний школьник принес с собой канцелярский нож. "В переговорах с мальчиком участвует психолог", - сказал собеседник агентства. Другой информированный источник сообщил, что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. При этом отмечается, что он из благополучной семьи.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве. "Следователи СК работают на месте происшествия. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", - говорится в сообщении.

Плохая оценка и недопуск к ЕГЭ

По предварительным данным, причиной поступка школьника могла стать плохая оценка. На месте находится мать мальчика, к школе прибыла бригада скорой психиатрической помощи. "Все они пытаются успокоить подростка", - сказал источник "Интерфакса".

Еще одним мотивом мог стать проваленный допуск к ЕГЭ. "Вчера они всем классом писали сочинение, от которого зависел допуск к ЕГЭ. Он провалил его. Предположительно, это и стало причиной его поступка", - сказал другой источник агентства. По предварительным данным, школьник находится в состоянии психоэмоционального шока.

Директор школы Галина Новикова отказалась прокомментировать радиостанции "Говорит Москва" события в школе, объяснив, что у нее "человек на приеме".

По данным Telegram-канала Mash, 16-летний Даниил пришел в школу в 8:15. Охрана и дежурный администратор заметили у него длинный нож, дали ему пройти в раздевалку и заперли там, изолировав от остальных детей. Канал добавляет, что в школе эвакуировали только начальные классы, ученики 5-11 классов учатся по расписанию. В корпус, где находится школьник, никого не пускают.

Mash также ссылается на отзывы одноклассников о подростке: "нелюдимый, замкнутый и себе на уме". Отмечается, что у него были напряженные отношения со сверстниками и матерью, в школе постоянно работал психолог. При этом агрессии Даниил не проявлял.

Его родители в разводе, а отчим, по данным Telegram-канала, работает в правоохранительных органах.

Переговоры пока не дают результата

РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщает, что школьника уже передали полиции в присутствии родителей. В заметке агентства также говорится, что нож у него изначально нашла и изъяла охрана, после чего подростка закрыли в помещении, а остальных учеников эвакуировали.