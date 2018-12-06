Цепная авария в Таллинне: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

ДТП произошло в 21.13 у дома по адресу Таммсааре-теэ, 59: находившаяся за рулем Volvo XC70 42-летняя женщина врезалась сзади в Toyota Corolla, которой управляла 33-летняя женщина. В результате удара Toyota врезалась в Opel Insignia Sports Tourer, за рулем которого был 38-летний водитель. Opel в свою очередь въехал в находившийся перед ним Volkswagen Passat, за рулем которого был 52-летний мужчина.