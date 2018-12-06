В Европе стартовали продажи седана Tesla Model 3: пока доступны только самые дорогие версии

В Германии Model 3 стоит минимум 57 900 евро. Вариант Performance обойдется в 68 600. Tesla подешевле немцы ожидают во второй половине 2019-го.

Во Франции покупатели Теслы получают эко-бонусы, отчего там цены на Model 3 начинаются с 53 500 евро, а, скажем, в Испании никаких льгот не предусмотрено — 59 100. (В Штатах пока действует федеральная дотация в $7500, однако с начала 2019-го ее отменят.)

Кстати, автопилот считается опцией и требует в среднем 5300 евро. Дольше всего (примерно 12 месяцев) ждать заказанных электрокаров придется жителям Великобритании, и виной тому не Брекзит, а правый руль.