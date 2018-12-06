Месси не ровня Пеле и Марадоне

«Как можно сравнивать игрока, который умеет играть головой, бить с левой, бить с правой, с игроком, у которого только одна рабочая нога, всего один навык и не лучшая игра головой?

Как можно сравнивать? Чтобы сравнивать с Пеле, этот футболист должен уметь бить и правой, и левой, и головой.