Фото: самый дешевый дом в Таллинне имеет большой потенциал

Стоящий на перекрестке улиц Уус-Татари и Рави крошечный домик построен в 1928 году. Площадь строения - 16 квадратных метров. Еще три добавляет подвал, так что можно говорить о девятнадцати, если для кого-то это имеет значение.

Когда-то здесь располагались сапожная мастерская, цветочный магазин и склад. Сейчас дом пуст. Отапливается помещение печью, воды в настоящий момент нет, однако возможность восстановить водоснабжение имеется.

ФОТО: KV.EE

Можно увеличить площадь основания строения, а также углубить пространство под домом с целью увеличения общей площади. По словам продавца, можно построить двускатную крышу.

В общем, из этого строения вполне может получиться симпатичный мини-дом. А место расположения дома - лучше не придумаешь!