Чт, 6.12.2018
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Фото: самый дешевый дом в Таллинне имеет большой потенциал

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ФОТО: KV.EE

Поступивший в продажу маленький домик в центре Таллинна сейчас является самым дешевым в столице. Но, как говорится, маленький да удаленький: купивший эту недвижимость сможет реализовать самые смелые планы, пишет Kodustiil. 

Стоящий на перекрестке улиц Уус-Татари и Рави крошечный домик построен в 1928 году. Площадь строения - 16 квадратных метров. Еще три добавляет подвал, так что можно говорить о девятнадцати, если для кого-то это имеет значение. 

Когда-то здесь располагались сапожная мастерская, цветочный магазин и склад. Сейчас дом пуст. Отапливается помещение печью, воды в настоящий момент нет, однако возможность восстановить водоснабжение имеется. 

ФОТО: KV.EE

Можно увеличить площадь основания строения, а также углубить пространство под домом с целью увеличения общей площади. По словам продавца, можно построить двускатную крышу. 

В общем, из этого строения вполне может получиться симпатичный мини-дом. А место расположения дома - лучше не придумаешь! 

С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ. А с идеями перестройки - ниже! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pietro Gamba (@tinydreamhouses) on

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