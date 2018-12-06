«Эстонию заполонят агенты спецслужб РФ, прихватив с собой кавказцев»: Юри Ратаса обвинили в госизмене

«Для меня стало большим разочарованием то, что Юри Ратас оказался государственным изменником, так как Центристская партия поддержала пакт, который, на мой взгляд, является актом о капитуляции, - заявила Фея Ряйм. - Туда вписана (в миграционные рамки - прим. ред.) полная передача своих прав случайным иммигрантам. У нас не будет голодных африканцев с дорогущими мобильными телефонами, к нам приедут агенты российских спецслужб, прихватив с собой кавказцев».

По словам Ряйм, но Эстонии будет еще хуже, поскольку прибывшие захватят здесь власть. «По сути, Эстония и так уже оккупирована - воля народа не исполняется, президент издевается над людьми, говоря, что политикой будете заниматься у избирательной урны, а не здесь. Итогом является то, что власть плавно переходит из рук народного представительства в лапы криминального, оккупирующего Эстонию контингента. Предпринимательство влачит жалкое существование, люди голодают, статистика врет».