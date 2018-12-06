Возможно только в Эстонии: вор предложил охранникам и полицейским стать его соучастниками

2 декабря около половины шестого утра в G4S поступил сигнал тревоги с территории одного из вильяндиских предприятий. Выехавший на вызов охранник обнаружил на снегу свежие следы. Идя по ним, охранник подошел к ограде, у которой кто-то сложил трубы и другие металлические предметы, очевидно, с целью перекинуть их на другую сторону.

Охранник вызвал патруль и, продолжая идти по следу, обнаружил мужчину, который перебрасывал металлические предметы через забор. На вопрос охранника, что он здесь делает, неизвестный ответил, что он сотрудник Eesti Energia. Он предложил охраннику стать своим сообщником, сказав, чтобы тот был добр и помог ему перекинуть металлолом через забор, потому что у него мерзнут руки, и оба они могли бы попасть в тепло, что машина уже ждет и все будет решено.

Охранник на удочку не попался и приказал злоумышленнику прекратить его деятельность и отойти от вещей. После этого вор начал вести себя агрессивно и пригрозил пырнуть охранника ножом.

Сотрудник G4S вызвал на подмогу полицию. К этому времени прибыл и другой патруль G4S. Вор попытался предложить «работу» и полицейским, но, разумеется, и это предложение не прошло. Злоумышленник не хотел подчиняться распоряжениям полицейских и оказал им сопротивление при задержании. Охранникам и полицейским пришлось применить принудительные меры и надеть на задержанного наручники.