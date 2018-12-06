Чт, 6.12.2018
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Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

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Eden Hazard.

ФОТО: John Sibley / REUTERS

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал», сообщает  sports.ru.

По информации AS, 27-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с королевским клубом.

Трансфер может произойти будущим летом, если «Реал» договорится с «Челси» о сумме компенсации за Азара. Соглашение хавбека с лондонцами рассчитано до 2020 года.

«Челси» намерен выручить за Азара не менее 170 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за «синих» на правах аренды.

Ранее Азар заявлял, что летом готов перейти в «Реал».

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