Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

По информации AS, 27-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с королевским клубом.

Трансфер может произойти будущим летом, если «Реал» договорится с «Челси» о сумме компенсации за Азара. Соглашение хавбека с лондонцами рассчитано до 2020 года.

«Челси» намерен выручить за Азара не менее 170 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за «синих» на правах аренды.