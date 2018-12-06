Видео: показан способ упаковать все вещи в ручную кладь

Блогер Пип Джонс показала на видео, как упаковать три топа, джинсы, два платья, нижнее белье, носки, камеру, ноутбук, зарядки, блокнот, портативный Wi-Fi роутер и портативную зарядку в сумку размером 40х20х25 сантиметров. Таким способом она поделилась в связи с новой политикой авиакомпании Ryanair, которая запрещает бесплатный провоз багажа, превышающий указанные габариты, пишет lenta.ru.

«Вы можете сэкономить кучу места, если будете скручивать одежду и возьмете только одну пару обуви, которую наденете в аэропорту. Самую тяжелую одежду, например пальто, шарф и шапку, лучше надеть сразу», — пояснила девушка.