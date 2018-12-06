Чт, 6.12.2018
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  • Видео читателя: в принесенных из магазина мандаринах извиваются черви

Видео читателя: в принесенных из магазина мандаринах извиваются черви Если вы сейчас едите, лучше не смотреть!

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Жительница Пыльвамаа вместе с семьей успела съесть большое количество купленных клементинов, прежде чем обнаружила, что в них копошатся черви, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Во вторник женщина купила в Ahja Konsum 3,5 кг клементинов. Сняв пленку с одной дольки фрукта, она обнаружила там червей. Шокирующую находку она сняла на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях. "Внутри были черви и один вылез наружу. И для детей, и для нас, родителей, это зрелище навсегда отпечаталось в памяти", - рассказала женщина.

Черви, по ее словам, были в нескольких фруктах. "Если был бы один мандарин, было бы еще не так страшно. Деньги обратно я не получила и, скорее всего, не получу из-за отсутствия чека", - сказала клиентка, которая связалась с владельцем магазина - с торговой сетью Coop.

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