Видео читателя: в принесенных из магазина мандаринах извиваются черви

Во вторник женщина купила в Ahja Konsum 3,5 кг клементинов. Сняв пленку с одной дольки фрукта, она обнаружила там червей. Шокирующую находку она сняла на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях. "Внутри были черви и один вылез наружу. И для детей, и для нас, родителей, это зрелище навсегда отпечаталось в памяти", - рассказала женщина.

Черви, по ее словам, были в нескольких фруктах. "Если был бы один мандарин, было бы еще не так страшно. Деньги обратно я не получила и, скорее всего, не получу из-за отсутствия чека", - сказала клиентка, которая связалась с владельцем магазина - с торговой сетью Coop.