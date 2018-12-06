Немец-выскочка чуть не отобрал победу у Фуркада

Кюн ушел со старта под седьмым номеров, а к финишу приехал первым и держался в лидерах почти до конца гонки. Удачная стрельба - вот, что важно в "индивидуалке". Кюн, вместе со словенцем Яковом Факом, австрийцем Симоном Эдером смог отстреляться на ноль. А вот Йоханнес Бо допустил сразу три промаха, отстав от победителя на минуту и 12 секунд, хотя по скорости на трассе был неудержим, опередив победителя ногами на минуту и 48 секунд.

Умнее всех поступил француз Мартен Фуркад, который расчетливо выбрал последнюю группу стартующих. К том времени, как финишировали Бо, Кюн, Самуэльссон, Фак и остальные фавориты, Фуркад еще тольо готовился выйти на лыжню.

Зная результаты соперников Фуркад не особо торопился на трассе и подбирал правильное дыхание на стрельбище: торопиться особо не надо было - ногами Фуркад точно сильнее всех в мировом биатлоне, а ошибаться в тире было нельзя, да Мартен и не хотел. Поспешая не торопясь Фуркад смог приехать на финиш и отодвинуть дерзкого Кюна с первого места, улучшив время немца на 4,2 секунды.

А что же наши? У эстонских биатлонистов день вышел ужаснее некуда: бежали медленно, стреляли отвратно. Лучшим оказался Мартин Реммельг, занявший 86-е место с отстованием в 6 минут 40 секунд при трех промахах, Рене Захкна занял место под словаком Мартином Отченашем, 89-е, отстав от Фуркада на 7 минут и допустив пять промахов. Калев Эрнитс занял 94-ю строку таблицы семь раз промазав по мишеням.

Лучший из россиян, Дмитрий Малышко, занял 12-е место.