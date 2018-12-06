Сбор большего количества данных усложнит использование танкистов

Налоговое производство по закону станет более четким, что позволит решить возникшую на практике проблему. Например, в дальнейшем долги по налогам будет можно требовать с реального руководителя, который, действуя под прикрытием члена правления, умышленно загнал предприятие в налоговые долги, сообщила пресс-служба правительства.

В дальнейшем предприниматель-частное лицо получит право внести в регистр участвующего в экономической деятельности супруга, с которым не заключен трудовой договор, договор о подряде, договор о поручительстве или иной договор долгового права. Внесение такой информации даст ему социальную защиту.

Новой информацией в регистре станет перечень должностей, место нахождения рабочего места и рабочий график. Цель изменений – снизить в длительной перспективе административную нагрузку работодателей по предоставлению данных.

Согласно имеющимся планам, постановление вступит в силу 1 января 2019 года. Работодателям придется внести дополнительные данные к 30 июня.

Данные о рабочем графике нужно вносить согласно последней декларации, поданной в Налогово-таможенный департамент.

По данным Министерства финансов, поправка позволит собрать более точные данные для составления государственной статистики и снизить необходимость многократного предоставления данных.

«С одной стороны, административная нагрузка на работодателя несколько увеличится, но, с другой стороны, это даст нам больше данных, которые до сих пор собрать не получалось, и которые, кроме статистики, помогут и, например, Налогово-таможенному департаменту лучше работать с проблемой зарплат в конвертах»,- сказал министр финансов Тоомас Тынисте.

Генеральный директор Департамента статистики Март Мяги сказал, что новые данные нужны для организации переписи населения, основанной на регистрах: «Европейский союз взял курс на то, чтобы такие переписи населения проходили чаще, а от стран ждут более детальных и привязанных к месту результатов».

Перечень должностей и место нахождения рабочего места нужны также Министерству социальных дел, Министерству экономики и коммуникаций, Профессиональной палате, Трудовой инспекции, Министерству обороны, Департаменту полиции и погранохраны, Министерству финансов и местным самоуправлениям.

«Статистика по работникам – это составляющая многих анализов. В быстро меняющихся условиях нужно найти новые решения, как человек и государство могут общаться друг с другом, и как государство, учитывая мобильность людей, будет формировать свои услуги. В итоге выиграют все. Частный сектор получит точную информацию о зарплатах по специальностям в разрезе уездов и самоуправлений. Государство получит более точные данные о рабочих местах и движении рабочей силы, данные для исследования потребности в рабочей силе и разделении, как на региональном, так и на местном уровне. Также мы получим более лучший обзор по гендерному неравенству в зарплатах»,- объяснил Мяги.