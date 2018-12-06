Тесты Euro NCAP удивили разбросом от нуля до пяти звезд

Ассоциация Euro NCAP отчиталась об испытаниях девяти моделей: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60, Volvo S60, Jeep Wrangler и Fiat Panda. Вернее, разбито было восемь машин, так как результат универсала V60 засчитали и родственному седану S60, пишет Drive.ru.
Пятизвездочные модели особо ничем не удивили (хотя тут нашлись свои тонкости). А вот пара машин концерна FCA экспертов обескуражила. Внедорожник Wrangler нового поколения наскреб одну звездочку, а Панде не досталось ни одной. Но субкомпакт можно простить хотя бы за старость: это поколение Панды стоит на конвейере с 2011-го и переживало с тех пор лишь разные модернизации.
Справа от фотографии машины показан график распределения нагрузки на манекен водителя. Слева — при фронтальном столкновении со смещением, в середине — боковой удар о столб, справа — реконструкция наезда сзади. Условные обозначения: зеленый цвет — хорошая защита, желтый — адекватная, оранжевый — незначительная, коричневый — слабая, красный — плохая.
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Audi Q3
|95%
|86%
|76%
|85%
В условной раскраске манекенов, сидящих в кроссовере Audi Q3, есть только зеленые и желтые зоны нагрузок. При проверке бампера, капота и передних стоек на удар о пешехода обнаружилось несколько красных пятен. Однако до такого столкновения еще надо дойти: комплекс тестов различных вспомогательных систем, включая автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов, пройден с «зеленой» суммарной оценкой.
Модель BMW X5 заработала всего 5,8 балла за фронтальный удар с частичным перекрытием и 7,5 — за полное. В первом случае особо отличились бедра водителя, выдав нагрузку в коричневой зоне. Прокол случился и при боковом ударе о столб: оранжевая зона нагрузок в области грудной клетки манекена (потому за боковые тесты — 15,2 балла из 16).
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|BMW X5
|89%
|86%
|75%
|75%
Вспомогательная электроника «икс-пятого» отработала прекрасно, подтянув суммарные показатели модели до пяти звезд. А ведь к перегрузкам во время краш-тестов вопросы были (смотрите подпись к видео выше). Манекены, изображавшие детей, во время испытаний ничего криминального не показали. Защита пешеходов в целом неплоха, однако при столкновении к ним безжалостна передняя кромка капота по всей его ширине, где условный параметр нагрузок вышел в красную зону.
В кроссовере Santa Fe почти во всех тестах условная окраска манекенов — зеленая и желтая (в том числе не показанные на рисунке виды проверок). Но есть пара исключений: при фронтальном ударе у манекена-ребенка шея попадает в оранжевую зону по нагрузкам, а при проверке подголовников на предмет защиты от хлыстовой травмы (удар сзади) пассажиры второго ряда сильно рискуют — тут и вовсе красный.
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Hyundai Santa Fe
|94%
|88%
|67%
|76%
Творение Hyundai при некоторых спорных моментах надо похвалить за честную безопасность. В отличие от некоторых моделей, в Santa Fe итоговые пять звезд в значительной степени обусловлены именно прочностью кузова и невысокими нагрузками на людей (фронтальные удары — 7,9 и 7,8 балла из восьми, боковые — 14,8 из 16). А вот вспомогательная электроника отработала тесты так себе: автоматическое торможение перед машинами работает хорошо, но пешеходов и велосипедистов автомобиль видит на уровне «желтый» и «оранжевый» (как понимаете, оценка тут выставляется в той же цветовой системе координат, что и за удары).
Самый лучший тест для Ягуара — боковой удар, причем любого типа. Каждый пройден на ура (итог 16 баллов из 16). За фронтальный с полным перекрытием машина получила 7,6 балла из восьми (желтая грудь у обоих манекенов). А вот столкновение с барьером водительской половиной кузова принесло модели лишь 5,8 балла (незначительная защита груди).
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Jaguar I-Pace
|91%
|81%
|73%
|81%
Электрокар Jaguar I-Pace так же, как и Santa Fe, хорошо или адекватно реагирует на приближение к другим автомобилям, а пешеходов и велосипедистов определяет менее уверенно. При наезде последним придется рассчитывать только на дружелюбие капота (на нем нет ни одной красной зоны). Внутри же автомобиля обитателям ничего особо не грозит — по меркам данных тестов, разумеется. Но защита от хлыстовой травмы на втором ряду оказалась в оранжевой зоне.
В Peugeot 508 идеальны результаты обоих типов боковых тестов (16 баллов), а также удар сзади. За фронтальные машина получила 7,3 и 7,6 балла. Самое проблемное место: оранжевая грудь водителя при столкновении всей шириной кузова с жестким барьером. Остальное все — зеленое или желтое.
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Peugeot 508
|96%
|86%
|71%
|79%
Умеренные нагрузки на манекены и стабильная силовая структура кузова принесли пять звезд модели Peugeot 508. С электроникой ситуация чуть хуже. Предупреждение столкновений на городских скоростях оказалось условно зеленое, на загородной трассе уже желтое, и также на желтый уровень оценена реакция на пешеходов и велосипедистов. Тем обиднее, что вся нижняя часть лобового стекла категорически не показана к испытанию головой пешехода (там красная зона).
Модель Volvo V60 получила 7,3 и 7,6 балла за фронтальные удары и 15,8 за боковые. Оранжевое пятно нашлось всего одно: левая голень водителя в зоне риска. А вот дети после всех испытаний сидят «зеленые» с макушки до пят: уровень нагрузок безопасный. Модель Общий рейтинг Защита взрослых пассажиров Защита детей Защита пешеходов Системы безопасности Volvo V60 и S60 ★★★★★ 96% 84% 74% 76% В универсале Volvo V60 все в порядке и с кузовом, и нагрузками. Электроника в основном оценена на высшую зеленую отметку, даже обнаружение пешеходов отработало прекрасно, а вот велосипедистов — только на второй, желтый уровень. Между тем на передней кромке капота и лобовом стекле полно красных участков, а значит, травмы при наезде весьма вероятны.
Новому Рэнглеру превосходно удался удар подвижной тележкой в бок, там максимум баллов (восемь), удар о столб эксперты не проверяли. А вот фронтальные, с частичным перекрытием (3,9 балла) и с полным (5,7 балла) — провалились. В первом случае грудная клетка пассажира окрасилась желтым, водителя — коричневым, а во втором — красным и оранжевым. На этом фоне «оранжевые» ноги уже не пугают.
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Jeep Wrangler
|50%
|69%
|49%
|32%
Незначительная защита головы ребенка при боковом ударе, красная зона нагрузки на грудь пассажира на втором ряду при ударе фронтальном, заметная деформация пола и риск сильного удара коленей о переднюю панель перечислены как минусы Рэнглера. Сюда добавляется почти полное отсутствие электронных систем помощи: на борту лишь напоминалка о непристегнутых ремнях и ограничитель скорости. Эксперты удивились — новая модель прибыла на рынок без слежения за разметкой и автоматического торможения.
У Панды грустно почти все. Красных и коричневых зон на манекенах хватает. За фронтальный удар с частичным перекрытием машина заработала 5,7 балла, а за полное перекрытие — 4,2 из восьми. Боковое столкновение тележкой принесло 6,4 балла, дружбу со столбом европейцы не проверили.
|Модель
|Общий рейтинг
|Защита взрослых пассажиров
|Защита детей
|Защита пешеходов
|Системы безопасности
|Fiat Panda
|45%
|16%
|47%
|7%
В малолитражке Fiat Panda получить серьезную травму можно при обоих фронтальных ударах (тут, как на выбор, — грудные клетки водителя и пассажира желтая, коричневая, красная и оранжевая, плюс коричневая голова водителя при свидании с жестким барьером), при боковом (оранжевая нагрузка на грудь), а также при ударе сзади (оранжевая нагрузка на шею на первом ряду и красная на втором). Дети за покупку Панды родителей не похвалят: в двух разных тестах у двух манекенов разного возраста красная зона перегрузок головы. Похвалить Панду эксперты смогли лишь за жесткий кузов, так как геометрические измерения после фронтального удара вопросов не вызвали. Однако этого не хватило даже на одну звездочку. Тем более что из электронных помощников в модели нашелся только сигнализатор непристегнутых ремней.