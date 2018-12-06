Тесты Euro NCAP удивили разбросом от нуля до пяти звезд

Пятизвездочные модели особо ничем не удивили (хотя тут нашлись свои тонкости). А вот пара машин концерна FCA экспертов обескуражила. Внедорожник Wrangler нового поколения наскреб одну звездочку, а Панде не досталось ни одной. Но субкомпакт можно простить хотя бы за старость: это поколение Панды стоит на конвейере с 2011-го и переживало с тех пор лишь разные модернизации.

Справа от фотографии машины показан график распределения нагрузки на манекен водителя. Слева — при фронтальном столкновении со смещением, в середине — боковой удар о столб, справа — реконструкция наезда сзади. Условные обозначения: зеленый цвет — хорошая защита, желтый — адекватная, оранжевый — незначительная, коричневый — слабая, красный — плохая.

Модель Общий рейтинг Защита взрослых пассажиров Защита детей Защита пешеходов Системы безопасности Audi Q3 ★★★★★ 95% 86% 76% 85%

В условной раскраске манекенов, сидящих в кроссовере Audi Q3, есть только зеленые и желтые зоны нагрузок. При проверке бампера, капота и передних стоек на удар о пешехода обнаружилось несколько красных пятен. Однако до такого столкновения еще надо дойти: комплекс тестов различных вспомогательных систем, включая автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов, пройден с «зеленой» суммарной оценкой.

Модель BMW X5 заработала всего 5,8 балла за фронтальный удар с частичным перекрытием и 7,5 — за полное. В первом случае особо отличились бедра водителя, выдав нагрузку в коричневой зоне. Прокол случился и при боковом ударе о столб: оранжевая зона нагрузок в области грудной клетки манекена (потому за боковые тесты — 15,2 балла из 16).

Модель Общий рейтинг Защита взрослых пассажиров Защита детей Защита пешеходов Системы безопасности BMW X5 ★★★★★ 89% 86% 75% 75%

Вспомогательная электроника «икс-пятого» отработала прекрасно, подтянув суммарные показатели модели до пяти звезд. А ведь к перегрузкам во время краш-тестов вопросы были (смотрите подпись к видео выше). Манекены, изображавшие детей, во время испытаний ничего криминального не показали. Защита пешеходов в целом неплоха, однако при столкновении к ним безжалостна передняя кромка капота по всей его ширине, где условный параметр нагрузок вышел в красную зону.

В кроссовере Santa Fe почти во всех тестах условная окраска манекенов — зеленая и желтая (в том числе не показанные на рисунке виды проверок). Но есть пара исключений: при фронтальном ударе у манекена-ребенка шея попадает в оранжевую зону по нагрузкам, а при проверке подголовников на предмет защиты от хлыстовой травмы (удар сзади) пассажиры второго ряда сильно рискуют — тут и вовсе красный.

Модель Общий рейтинг Защита взрослых пассажиров Защита детей Защита пешеходов Системы безопасности Hyundai Santa Fe ★★★★★ 94% 88% 67% 76%