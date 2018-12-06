Чт, 6.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

На заправке в Нарве пытались расплатиться фальшивкой

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Фальшивые деньги. Фото иллюстративное

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Вчера в Нарве выявили поддельную купюру номиналом в 20 евро, возбуждено уголовное дело.

По сообщению Идаской префектуры, поддельную купюру обнаружил работник одной из автозаправочных станций на Таллиннском шоссе, передает Rus.err.

Клиент заправки пытался заплатить за топливо банкнотой номиналом в 20 евро, продавцу она показалось подозрительной, и он вызвал полицию.

В настоящее время в правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося, выясняя происхождение поддельной купюры.

Расплатиться поддельной купюрой пытался 21-летний молодой человек.

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