На заправке в Нарве пытались расплатиться фальшивкой
6 декабря 2018, 13:34
Вчера в Нарве выявили поддельную купюру номиналом в 20 евро, возбуждено уголовное дело.
По сообщению Идаской префектуры, поддельную купюру обнаружил работник одной из автозаправочных станций на Таллиннском шоссе, передает Rus.err.
Клиент заправки пытался заплатить за топливо банкнотой номиналом в 20 евро, продавцу она показалось подозрительной, и он вызвал полицию.
В настоящее время в правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося, выясняя происхождение поддельной купюры.
Расплатиться поддельной купюрой пытался 21-летний молодой человек.