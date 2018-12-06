До и после: выбрасывать старую кухню или пусть остается?

В этом доме стоял кухонный гарнитур 50-х годов прошлого века, ценности которого новый хозяин жилища попросту не придал значения. Он пригласил дизайнерское бюро, изменившее интерьер кухни до неузнаваемости. Шкафы сняли со стен, заменили рабочие поверхности, а оставшиеся от старого гарнитура напольные шкафы перекрасили.

Кухня до ремонта. ФОТО: studioplumb.com

Заказчик новой кухней доволен. Более того, нижние шкафы кухонной мебели с дверцами из фанеры оставлены полностью, поэтому связь с прежними временами, по его словам, полностью сохранена. По его оценке, фанера не является тем материалом, которую стоило сохранять. Тем более, что она не из ценных пород дерева.

Однако пользователи социальных сетей оказались другого мнения. Они считают, что не было необходимости выбрасывать верхние шкафы, а еще им не понравились новые рабочие поверхности. По их мнению, нужно было оставить кухню в неприкосновенности, чтобы сохранить мебель 50-х годов, которая сейчас высоко ценится.

Кухня после ремонта. ФОТО: studioplumb.com

«Я бы многое отдал, чтобы кухня вновь приобрела тот вид, который был до ремонта», - написал комментатор на домашней странице Apartment Therapy.

«Кухня была особенной. А теперь она такая же, как у всех», - добавил другой уже в Facebook.

«Конечно, теперь это не винтажная кухня! Историческую мебель взяли и выбросили!» - возмутился третий.