Допинговый цирк: Олимпийский комитет России просит признать недействительным титул олимпийского чемпиона

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал главу Федерации бобслея России виновным в причастности к манипуляциям с допинг-пробами на домашней Олимпиаде. Результаты Зубкова на Играх-2014 (победы в четверках и двойках) были аннулированы.

«В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом.

Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории РФ, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом РФ уже в Токио-2020.

Определение Мосгорсуда создает предпосылки для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 российских спортсменов – чемпионов и призеров Сочи-2014, поскольку при рассмотрении их апелляций и вынесении оправдательных решений CAS также применял предусмотренный Кодексом ВАДА принцип «ответственности без вины».

Наконец, решение Мосгорсуда от 21 ноября текущего года может дать основания усомниться в том, что в РФ действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы «чистых» спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса», – говорится в заявлении ОКР.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не получал документы о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на решение Мосгорсуда по его допинговому делу в Сочи-2014.

«Не знаю, я не получал никаких документов. К сожалению, олимпийской комитет почему-то не отстаивает своих спортсменов, а пытается их засудить. Сколько я уже отстаиваю свои права? И дальше мы с адвокатом готовы это делать. Остается дождаться, когда получу официальную бумагу, и продолжим процесс. Я уже ничему не удивляюсь. Как понимаю, такая сейчас линия у руководителей и чиновников – быть против спортсменов, которые приносили медали и защищали честь страны.