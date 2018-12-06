Как изменится ваша пенсия?

Основное направление прошедших недавно через второе чтение в Рийгикогу поправок к Закону о пенсии заключаются в том, что изменится расчет части пенсии, зависящей от социального налога. Если до сих пор она на 100 процентов зависела от зарплаты, то в будущем пенсия на 50 процентов будет зависеть от зарплаты и на 50 процентов от трудового стажа. Увеличится и возраст выхода на пенсию, пишет Postimees.