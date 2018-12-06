Как изменится ваша пенсия?

Основное направление прошедших недавно через второе чтение в Рийгикогу поправок к Закону о пенсии заключаются в том, что изменится расчет части пенсии, зависящей от социального налога. Если до сих пор она на 100 процентов зависела от зарплаты, то в будущем пенсия на 50 процентов будет зависеть от зарплаты и на 50 процентов от трудового стажа. Увеличится и возраст выхода на пенсию, пишет Postimees.
Как это в действительности повлияет на людей? При помощи министерств социальных дел и финансов нарисовалась следующая картина.
Работающий пенсионер – на него новая формула повлияет в случае, если он продолжает работать в 2021 году и дальше. В этом случае пенсионная часть в последующие годы будет высчитываться по новой формуле. Точное влияние зависит от зарплаты работающего пенсионера. Ранее заработанные компоненты первой ступени (страховая часть, часть от стажа) останутся теми же.
Человек, получающий среднюю зарплату – для него в действительности не изменится ничего. Заработанное прежде, останется тем же, а согласно формуле, вступающей в силу в 2021 году, для человека, получающего среднюю зарплату, годовой коэффициент останется таким же. Часть, зависящая от социального налога, в случае средней зарплаты равняется единице, коэффициент от стажа – тоже.
Только что поступивший на работу человек, начиная с 2021 года, будет зарабатывать пенсию уже по новой схеме. Влияние формулы зависит от того, получает он минимальную, среднюю, или выше среднего зарплату.