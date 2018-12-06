Рост цены на вывоз мусора в Кохтла-Ярве: суд отклонил ходатайство товариществ

50 квартирных товариществ Кохтла-Ярве обратились в суд после того, как город одобрил ходатайство занимающегося вывозом отходов Ekovir о повышении цены. Представляющий товарищества Янек Пахка подал наряду с жалобой ходатайство о первичной правовой защите.

По мнению административного суда, спор о том, согласуется ли с правовыми нормами, регулирующими гостендеры, изменение заключенного между городом Кохтла-Ярве и «Ekovir» договора, хоть и является публично-правовым, однако у ходатайствующих нет права оспорить изменение данного договора; в административный суд можно обращаться только для защиты своих прав, и если товарищества находят, что Ekovir предъявляет к ним противоправные требования, то им нужно обратиться в гражданском порядке в уездный суд.

Но даже если бы административный суд был компетентен решать этот вопрос, он не смог бы применить первоначальную правовую защиту, поскольку товарищества, по утверждению суда, не оспаривали изменение договора в комиссии по спорам о гостендерах. Однако относительно самой жалобы административный суд точки зрения еще не принял.

Напомним, 11 сентября Кохтла-Ярвеская горуправа удовлетворила ходатайство Ekovir о повышении цены, а это значит, что с 1 ноября цена на вывоз отходов в городе повысилась на 82,1 процента. Ekovir объяснил это тем обстоятельством, что свалка Uikala Prügila повысила для него цену на сто процентов, в то время как прежде для Ekovir действовала гораздо более выгодная, чем для конкурентов, цена.

В представленном горуправе возражении указывают на Закон об организации местного самоуправления, который гласит, что самоуправление должно в своей деятельности исходить из оправданных потребностей и интересов жителей, однако ни одно повышение цены не может являться потребностью или интересом жителей. В то же время находят, что город должен был при организации тендера предвидеть возможность возникновения ситуации, подобной нынешней.

По мнению товариществ, организатор тендера должен был проявить бдительность и при заключении договора исключить возможность того, что коммерческий риск, который может реализоваться вследствие небрежности участника тендера, то есть Ekovir, придется оплачивать в итоге владельцам отходов.

Возражающие находят также, что городские власти не провели тщательного анализа, из которого было бы видно, что изменение тендерного договора было бы более целесообразным, чем объявление нового тендера.

Мэр Людмила Янченко ответила, что объективным обстоятельством, которое город как организатор тендера предвидеть не мог, стало повышение Uikala Prügila тарифа на прием смешанных отходов для Ekovir в общем на 103 процента. «Организатор тендера не мог также учесть то обстоятельство, что цена горючего изменится примерно на 30 процентов и оно будет еще дорожать», - сообщила она.

По словам мэра, если бы ходатайство Ekovir об изменении тендерного договора не удовлетворили, то фирме пришлось бы оказывать услугу с большими убытками, что поставило бы под угрозу выполнение тендерного договора и у Ekovir появилось бы основание для экстренного расторжения тендерного договора.

Департамент конкуренции в предыдущем месяце выразил свою точку зрения, которая сложилась после изучения формирования цены на вывоз отходов в самоуправлениях. Департамент пришел к выводу, что в последние годы повышение цен в течение послетендерного периода распространилось по всей Эстонии. Такая практика, по оценке департамента, прокладывает путь для таких участников тендера, которые сознательно не показывают все свои предвидимые расходы, а предъявляют их самоуправлению после победы в тендере в виде отдельного ходатайства.

По мнению гендиректора Департамента конкуренции Мярта Отса, конкурирующим на тендере предпринимателям, по сути, даже нет смысла предлагать реалистичную цену, если значительные коммерческие риски можно снять, подав после победы в тендере ходатайство о повышении цены.