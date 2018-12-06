Цена на нефть опять упала

Цена на нефть, которая еще несколько часов назад была в небольшом плюсе, теперь упала на пять процентов. В час дня нефть Brent подешевела на 4,4 процента до 58,88 долларов за баррель. Продаваемая преимущественно в США нефть WTI подешевела настолько же до 50,59 долларов.

Нефтяная картель собралась сегодня в Вене, чтобы обсудить объемы производства. Раннее Саудовская Аравия дала понять, что сократить нужно как минимум 1,3 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки.

И все же утром журналистам было сообщено, что сокращения на один миллион баррелей будет достаточно, а нынешняя цена на нефть удобна.