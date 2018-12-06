Чт, 6.12.2018
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Цена на нефть опять упала

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Министр нефть Саудовской Аравии Халил Аль-Халих в штаб-квартире OPEC в Вене.

ФОТО: Leonhard Foeger / Reuters/Scanpix

Сегодня после обеда цена на нефть резко упала, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что OPEC сокращает производство на один миллион баррелей в сутки, что оказалось меньше ожидаемого, пишет Postimees.

Цена на нефть, которая еще несколько часов назад была в небольшом плюсе, теперь упала на пять процентов. В час дня нефть Brent подешевела на 4,4 процента до 58,88 долларов за баррель. Продаваемая преимущественно в США нефть WTI подешевела настолько же до 50,59 долларов.

Нефтяная картель собралась сегодня в Вене, чтобы обсудить объемы производства. Раннее Саудовская Аравия дала понять, что сократить нужно как минимум 1,3 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки.

И все же утром журналистам было сообщено, что сокращения на один миллион баррелей будет достаточно, а нынешняя цена на нефть удобна.

И все же, один миллион баррелей – это не окончательная цифра. OPEC ждет решения России. Reuters написал, что министр энергетики России Александр Новак сказал, что Москве сложно сократить производство зимой, поскольку погода на нефтяных площадках России очень холодная.

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