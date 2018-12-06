Картина дня: трагедия в центре Таллинна, нюансы пенсионной реформы и обвал цен на нефть

В Кадриорге горел жилой дом. Погибли два человека

В ночь на четверг, в 1.03, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в столичном Кадриорге на улице Коллане. К моменту прибытия пожарных двухэтажный деревянный дом полыхал открытым огнем. Читать далее...

«Эстонию заполонят агенты спецслужб РФ, прихватив с собой кавказцев»: Юри Ратаса обвинили в госизмене

Вчера ряды Центристской партии покинула Фея Ряйм, которая в свое время прославилась борьбой за права вынужденных квартиросъемщиков. Теперь уже экс-центристска, входившая в эту политическую организацию более 20 лет, обвиняет премьер-министра Юри Ратаса в государственной измене. Читать далее...

Как изменится ваша пенсия?

Если до сих пор пенсия на 100 процентов зависела от зарплаты, то в будущем пенсия на 50 процентов будет зависеть от зарплаты и на 50 процентов от трудового стажа. Увеличится и возраст выхода на пенсию. Читать далее...

В мире танцев не утихают страсти: танцор оспаривает в суде требование клуба

В редакцию Rus.Postimees обратилась Юлия Ломалова, чей сын, Даниил Ломалов, занимается спортивными танцами. Попытка танцора перейти из одного клуба в другой закончилась требованием выплатить клубу большую сумму, запретом на участие в соревнованиях и судебным иском. Читать далее...

Фото: в башне "Толстая Маргарита" нашли капсулу с посланием потомкам

В ходе строительных работ в Эстонском морском музее в башне «Толстая Маргарита» была найдена временная капсула, которую поместили сюда сотрудники и строители Морского музея в 1979 году. Читать далее...

Эксперимент: из пункта А в пункт Б доехало полтора землекопа

Власти Таллинна все активнее призывают местных жителей пользоваться бесплатным общественным транспортом. И хотя с такими ценами на топливо некоторые автовладельцы уже были бы готовы отказаться от комфорта и пересесть на общественный транспорт, многих останавливает отсутствие удобного сообщения. Читать далее...

«Тайны должны были остаться на борту»: история перевозки сигарет на Sakala

Более 67 ящиков контрабандного табака, 2000 литров алкоголя, мистически испарившиеся счета и новые детали – расследование, начавшееся с внутренней информации, завершилось наказанием за перевозку контрабанды двух десятков членов экипажа корабля Sakala, однако так и не нашло ответа на вопрос прокуратуры, как долго моряки в действительности занимались доставкой безакцизного товара. Читать далее...

Цена на нефть опять упала

Сегодня после обеда цена на нефть резко упала, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что OPEC сокращает производство на один миллион баррелей в сутки. Читать далее...

Таксофирма свернула деятельность в Таллинне из-за безумно дорогой страховки

Таксофирма Elektritakso, в автопарке которой были исключительно электромобили, решила свернуть свою деятельность в Таллинне. В качестве главной причины называется выросшая в пять раз стоимость страховки. Читать далее...

Предприниматель требует у властей Нарвы 100 тысяч или здание закрытого детского сада

Уже год, как в Нарве закрылся Социальный учебный центр - частная компания, которая проводила различные курсы для безработных по договору с Кассой по безработице. Городские власти выселили центр из помещений, которые он арендовал у города. Руководитель центра Денис Цыро обратился в суд, требуя от города либо возместить ему затраты на капитальный ремонт, который центр провел за свои деньги, либо предоставить взамен новое помещение. Читать далее...

Британия наносит новый удар по олигархам и приостанавливает выдачу инвестиционных виз