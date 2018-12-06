Люксембург сделает общественный транспорт бесплатным

Плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах герцогства будет отменена летом 2019 года. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в Люксембурге и избавить столицу от пробок, пишет The Independent.

В городе Люксембург проживает 110 тыс. человек, однако еще 400 тыс. ездят туда на работу на личном транспорте. Помимо отмены платы за проезд правительство намерено легализовать в Люксембурге покупку, хранение и употребление марихуаны, пишет iz.ru.