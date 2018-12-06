Террористическая информация должна исчезать с эстонских веб-страниц за час

Министерство внутренних дел считает, что такое постановление крайне необходимо для Европы, поскольку согласно последним исследованиям самая большая радикализация происходит именно в интернете. Также министерство не скрывает, что и в Эстонии уже были попытки публикации первых террористических сообщений, которые, к счастью, не привлекли большого общественного внимания. До сих пор речь шла о распространении пропагандистских материалов на форумах и домашних страницах, и делалось это скорее по незнанию, или из интереса.

Поскольку речь идет о мировой проблеме, этим нужно заниматься на международном уровне. По данным Европола, поставщиков услуги обслуживания сайтов в Европе более 10 500. Установлены более 150 поставщиков услуг, у которых были проблемы с террористическим содержанием. По данным Google с июня по декабрь 2017 года из Youtube были удалены более 150 000 роликов, связанных с насильственным экстремизмом, а для воспрепятствования распространения насильственного экстремизма - более 30 000 аккаунтов.

Постановление должно выглядеть так, чтобы поставщикам веб-услуг было вменено в обязанность гарантировать, что их услуги не используют для распространения информации с террористическим содержанием, и для этого должны быть применены методы, позволяющие быстро удалять такие сообщения. И хотя содержание постановление еще только уточняется, процедура может выглядеть таким образом, что в Эстонии будет определен компетентный правоохранительный орган (вероятнее всего, Полиция безопасности), которая будет отслеживать и отправлять пожелания и предписания по удалению сообщения. Возможной санкцией при неисполнении обязанности может быть штраф в размере до четырех процентов от годового оборота поставщика услуги.

По словам вице-канцлера Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности, общественного порядка и миграционной политики Райво Кюйта, постановление – очень важный метод в антитеррористической борьбе: «Известно, что в первом квартале этого года только Facebook удалил уже более двух миллионов сообщений с террористическим содержанием. Данное постановление создаст новую регуляцию – как в Европейском союзе должно единообразно проходить удаление таких сообщений». Поскольку постановление Европейской комиссии обязательно для исполнения, по словам Кюйта, важно, чтобы Эстония, формируя свою позицию, учла свободу предпринимательства и слова, поскольку распространение информации с целями обучения, журналистики и так далее, должна быть защищена.

Поскольку Европарламенту и Совету Европы нужно достичь договоренности по постановлению, ожидать вступления постановления в силу раньше лета 2020 года, не стоит.