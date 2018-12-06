Террористическая информация должна исчезать с эстонских веб-страниц за час

И хотя уровень террористической угрозы в Эстонии по-прежнему считается низким, не осталось нетронутым террористическими популистскими сообщениями и веб-пространство Эстонии. Для того чтобы бороться с такой информацией по всей Европе, Европейская комиссия хочет принять постановление, после вступления в силу которого потенциально опасная информация должна быть удалена в течение часа. На прошлой неделе постановление поддержала и Эстония, пишет Postimees.
Министерство внутренних дел считает, что такое постановление крайне необходимо для Европы, поскольку согласно последним исследованиям самая большая радикализация происходит именно в интернете. Также министерство не скрывает, что и в Эстонии уже были попытки публикации первых террористических сообщений, которые, к счастью, не привлекли большого общественного внимания. До сих пор речь шла о распространении пропагандистских материалов на форумах и домашних страницах, и делалось это скорее по незнанию, или из интереса.
Поскольку речь идет о мировой проблеме, этим нужно заниматься на международном уровне. По данным Европола, поставщиков услуги обслуживания сайтов в Европе более 10 500. Установлены более 150 поставщиков услуг, у которых были проблемы с террористическим содержанием. По данным Google с июня по декабрь 2017 года из Youtube были удалены более 150 000 роликов, связанных с насильственным экстремизмом, а для воспрепятствования распространения насильственного экстремизма - более 30 000 аккаунтов.
Постановление должно выглядеть так, чтобы поставщикам веб-услуг было вменено в обязанность гарантировать, что их услуги не используют для распространения информации с террористическим содержанием, и для этого должны быть применены методы, позволяющие быстро удалять такие сообщения. И хотя содержание постановление еще только уточняется, процедура может выглядеть таким образом, что в Эстонии будет определен компетентный правоохранительный орган (вероятнее всего, Полиция безопасности), которая будет отслеживать и отправлять пожелания и предписания по удалению сообщения. Возможной санкцией при неисполнении обязанности может быть штраф в размере до четырех процентов от годового оборота поставщика услуги.
По словам вице-канцлера Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности, общественного порядка и миграционной политики Райво Кюйта, постановление – очень важный метод в антитеррористической борьбе: «Известно, что в первом квартале этого года только Facebook удалил уже более двух миллионов сообщений с террористическим содержанием. Данное постановление создаст новую регуляцию – как в Европейском союзе должно единообразно проходить удаление таких сообщений». Поскольку постановление Европейской комиссии обязательно для исполнения, по словам Кюйта, важно, чтобы Эстония, формируя свою позицию, учла свободу предпринимательства и слова, поскольку распространение информации с целями обучения, журналистики и так далее, должна быть защищена.
Поскольку Европарламенту и Совету Европы нужно достичь договоренности по постановлению, ожидать вступления постановления в силу раньше лета 2020 года, не стоит.
Что такое террористическое содержание?
Согласно нынешнему определению террористическим считается содержание, если сообщением призывают совершать террористические акты. Также под это подходит пропаганда деятельности группировок или распространение детальных инструкций по совершению терактов. Террористическое содержание могут содержать тексты, фотографии, видеоматериал, а также призывы к вступлению к террористические организации. К этому, например, относятся пропагандистские видео ИГИЛ. Обязанность мониторить сайты есть у веб-предприятий, некоммерческих объединений, обществ и новостных порталов. В то же время, МВД заверяет, что постановление не считает террористическим содержанием ложь и разжигание ненависти.