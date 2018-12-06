Ссора детей привела к войне между родителями: подозреваемый в домогательствах Халлик назвал причину конфликта

«Личные мотивы жалобщицы я здесь написать не могу, поскольку они должны пройти производство. Но могу публично раскрыть отношения, которые частично и раньше обсуждались в СМИ, между мной и проректором Кристьяном Вассилем, который возглавил мое быстрое увольнение», - написал сегодня, 6 декабря, Халлик на своей странице в Facebook.

В четверг стало известно, что работница университетской библиотеки анонимно обратилась в полицию с утверждением, что находилась в интимных отношениях с Халликом по причине своей зависимости от начальника.

Как утверждает адвокат Халлика, обращению в полицию послужило желание университета оказать влияние на принятие решения Комиссией по рассмотрению трудовых споров. Две недели назад комиссия признала расторжение трудового договора недействительным и постановила, что университет должен выплатить Халлику ущерб в размере 118 000 евро.

«Действительно, как уже кто-то из библиотекарей ТУ сообщал журналистам, между мной и проректором Кристьяном Вассилом были сложные отношения. Отдельная тема, можно ли эти отношения квалифицировать как притеснение на работе, поскольку часть из этого задокументировано, часть этого напряжения — ситуации, когда слово против слова», - отметил Халлик.

«С проректором Вассилом мы дружили семьями. Дружбе пришел конец, когда у наших детей, ходивших в один класс, возник конфликт, где мой ребенок был потерпевшей стороной. Школа решила конфликт профессионально с привлечением родителей. Дети до сих пор хорошо ладят, но дружба семьями сошла на нет», - добавил Халлик.

«Когда Вассил стал проректором в 2017 году, в начале он долгое время не находил возможностей, чтобы вообще поговорить о библиотеке, хотя ремонт библиотеки и другие темы были, очевидно, важны в контексте всего университета», - пишет в соцсетях Халлик.

По его словам, Вассил пообещал поднять ему зарплату в начале 2018 году, как поднял зарплаты и всем другим работникам библиотеки. Позже Вассил от этого отказался.

«Если предыдущее четко задокументировано, в наших устных беседах было много ярких эпизодов. Когда я попросил Вассила, чтобы он ответил на рабочие письма, где задавались важные вопросы, он ответил: "Мужик, это твои письма! Это твое дело, как ты получишь на них ответы!" Когда у нас заходил разговор на тему зарплаты, он говорил, что за такую зарплату в любой момент найдет человека, который справится с этой работой. Эти слова никому нельзя инкриминировать, но они очень четко отражают рабочую атмосферу», - написал Халлик.

«Стиль проректора Вассила передает и то, что вызывая меня, чтобы уволить, он об этом даже не упомянул, а лишь сказал, что нам надо поговорить на темы, на которые я раньше пытался получить его точку зрения. Когда пришел, он объявил, что увольняет меня», - продолжает Халлик.

По мнению Халлика и его адвоката, обвинения работников библиотеки были сделаны под давлением университета, прежде всего самого Вассила.

Тартуский университет освободил Халлика от занимаемой должности 29 августа, объяснив это потерей доверия и недостойные поведением работника.