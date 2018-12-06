Чт, 6.12.2018
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Кругом обман: чиновнику пообещали взятку и надули

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The FIFA World Cup trophy is displayed on stage ahead of the 2018 FIFA World Cup football tournament final draw at the State Kremlin Palace in Moscow on December 1, 2017. The 2018 FIFA World Cup will be held between June 14 and July 15, 2018 in 11 Russian cities. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Бывший чиновник ФИФА Рафаэль Сальгеро, осужденный за коррупцию, рассказал о взятках, которые ему предлагали перед голосованием за страну-хозяйку ЧМ-2018.

Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии и Бельгии, и Португалии и Испании. 

Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.

Сальгеро рассказал, что проголосовал, как ему говорили, но взятку он так и не получил. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.

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