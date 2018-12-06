Кругом обман: чиновнику пообещали взятку и надули

Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии и Бельгии, и Португалии и Испании.

Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.