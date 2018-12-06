В Ласнамяэ пьяный дедушка избил внучку

Вчера в полицию поступило сообщение, что 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в Ласнамяэ в квартире на улице Викерласе ударил свою 20-летнюю внучку, чем причинил ей боль. Полицейские задержали его, сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Вчера также в Ласнамяэ в квартире на улице Маяка 53-летний мужчина напал на 39-летнюю женщину и 58-летнего мужчину, нанеся им телесные повреждения. Полицейские задержали нападавшего.

В Хааберсти в квартире на улице Ярвеотса-теэ 58-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения ударил ее знакомый.

В Ласнамяэ на улице Смуули-теэ 23-летний мужчина ударил 20-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Полицейские задержали нападавшего.

Из увеселительного заведения в центре города на бульваре Мере из кассы украли наличные. Ущерб составляет 1000 евро.