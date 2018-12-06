Чт, 6.12.2018
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Организаторы Кубка мира по ралли хотят привезти в Эстонию все машины

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Гоночные машины участвующие в Кубке мира по ралли будут показаны в рамках мирового турне в эти выходные в Милане. В Эстонию промотур заглянет следующим летом

ФОТО: WRC

На предстоящих выходных в Милане будут представлены лучшие машины чемпионата мира по раллийным гонкам: Citroën C3, Ford Fiesta, Hyundai i20 Coupe и Toyota Yaris WRC. В рамках промотура следующего сезона машины прибудут и в Эстонию, передает Postimees.

В Милане показ раллийных машин приурочен к 40-му шоу-ралли в Монце. В Эстонию, по-видимому машины прибудут перед Гран-при Финляндии, по слухам планируется совместный проект с Ралли Эстонии, на котором уже поучаствовали три команды из мировой серии.

Пока организаторы Кубка мира не спешат назвать то место, где в Эстонии машины будут представлены публике, но, как заметил директор гоночной серии, Оливер Циесла, привезти машины в Эстонию - логичный шаг, учитывая успехи нашего гонщика, Оття Тянака.

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