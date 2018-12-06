Организаторы Кубка мира по ралли хотят привезти в Эстонию все машины

В Милане показ раллийных машин приурочен к 40-му шоу-ралли в Монце. В Эстонию, по-видимому машины прибудут перед Гран-при Финляндии, по слухам планируется совместный проект с Ралли Эстонии, на котором уже поучаствовали три команды из мировой серии.