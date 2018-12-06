Фото: 11 машин спасателей и скорая помощь выехали на заправку из-за сообщения об аварии

Võru tanklast saabus teade gaasiõnnetuse kohta. ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

На заправку Alexela на улице Козе были отправлены как скорая помощь, так и 11 машин спасателей. Таким образом, на вызов были готовы отреагировать все спасательные ресурсы Южной Эстонии, вплоть до Тарту.

На месте оказалось, что из одного резервуара выходит пар. Спасатели выяснили, что пропускает кран резервуара с газом LNG.

«Видимо, один кран после использования оставили немного открытым. Его закрыли и специалисты Alexela сейчас проверяют угрозу протечки», - сказал руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.