Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении дружбы с Россией

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона, пишет DW.com. Накануне комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, который несколько дней назад внес в Раду президент Украины Петр Порошенко. Он определил документ как неотложный для принятия.

В конце августа Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.

Договор о дружбе Украины и РФ был заключен в 1997 году

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.