Видео: на боевое дежурство в России заступило новое лазерное оружие

Оснащать ими Вооруженные Силы РФ начали в 2017 году, до сих пор личный состав подразделений осваивал новинку.

Как сообщает Минобороны РФ, "Пересвет" способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите.

Боевой лазер "Пересвет" был назван в числе нового российского оружия президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта.

Президент России заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. "И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы", - сказал тогда Владимир Путин.