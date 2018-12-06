Женская гонка в Поклюке стала сенсационной

Если откровенно, то очень не хватало в протоколе, например, Дарьи Домрачевой. Вроде и помнишь, что закончила белоруска карьеру, но по привычке глаза ищут основную соперницу Анастасии Кузьминой и Кайсы Мякярайнен. Глаза в протоколе искали и Лауру Дальмайер - немка скоро вернется на трассу, а пока без нее у Насти Кузьминой нет той страсти и мотивации для соревнований.

Главная задача - опередить на трассе Кайсу. С йэеим словачка справилась: Мякярайнен заняла 30-е место, а Кузьмина 25-е, при ужасной скорости и не совсем уверенной стрельбе.

Лучшей из топ-биатлонисток оказалась сегодня Доротея Вирер: краса мирового спорта заняла только седьмое место, уступив шесть секунд еще одной красавице и подруге по сборной, Лизе Витоцци. Хотя, если бы обе стреляли чисто, то обошли бы украинку Юлию Джиму, которую обвиняли перед сезоном то в сожительстве с бывшим главным тренером сборной Украины, то в том, что она собралась завершать карьеру. Но первая гонка показала, что тактика лыжного хода Джимы себя оправдала: не особо быстрый ход, а с Джимой при отличной стрельбе могли справится гонщицы вплоть до тридцатых мест, но четкая стрельба, которую из топ-30 удалось показать еще и россиянке Валерии Васнецовой (13-е место), Байбе Бендика (5-е место) и Юлии Журавок с Украины.

Латвийка Бендика, кстати впервые в карьере заехала в цветы, чуть на заехала на подиум и Паулина Фиалкова из Словакии, а Магда Хойниш из Польши чудом не выиграла гонку - Джима оказалась проворнее.

Наши девушки выступили, как и наши мужчины - отвратительно.