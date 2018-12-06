У клиентов банка SEB могут возникнуть проблемы
6 декабря 2018, 18:04
На предстоящих выходных возможны перебои в работе интернет-банка SEB, сообщает банк на своем сайте.
7−9 декабря SEB проводит плановые работы ИТ-систем, и в связи с проведением этих плановых работ на предстоящих выходных с 7 по 9 декабря могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.
Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.