Чт, 6.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

У клиентов банка SEB могут возникнуть проблемы

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Логотип SEB.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На предстоящих выходных возможны перебои в работе интернет-банка SEB, сообщает банк на своем сайте.

7−9 декабря SEB проводит плановые работы ИТ-систем, и в связи с проведением этих плановых работ на предстоящих выходных с 7 по 9 декабря могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.

Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.

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