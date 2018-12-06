Ученые и звезды будущего: 31 школьник получил стипендию от Eesti Energia и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа

Всего поступило более 80 ходатайств на стипендии, из которых жюри выбрало победителей. Поздравляли их член правления предприятия Enefit Energiatootmine Яанус Раттур и председатель правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст.

Среди стипендиатов - юноши и девушки с самыми разными интересами, которые заметно продвинулись в своих областях. Например, Валерия Паскидова из Силламяэ дважды завоевывала “серебро” в тройном прыжке в чемпионате Эстонии. Максим Васин из Нарвы увлекается политикой и дипломатией и выступает в соревнованиях по дебатам. Герман Лужин и Андрей Дашук из Нарвы стремятся попасть в лагерь по физике Московского физико-технического института. Кристьян Кундла из Кийкна в свои 14 лет - уже опытный театральный актер. А 13-летняя Лооре Айт из Кохтла-Ярве - художница, рисующая на компьютере.

Александра Амелина, ученица 11-го класса Йыхвиской гимназии уже посещает университетские лекции. На продолжение учебы она и планирует потратить стипендию.

“В первую очередь я планирую купить литературу, связанную с направлениями, которые мне интересны, а именно - реальные и естественные науки, - рассказала она. - Также в Тартуском университете проходят учебные сессии по реальным и естественным предметам, в первую очередь, химия, физика, биология. На химию я уже ездила в этом году и планирую поехать также на математику и физику. Хочу потратить эти деньги на транспорт в Тарту и также в Таллинн, где тоже проходят разные интересные мероприятия для студентов”.

Владислав Турыгин, 12-летний участник кружка робототехники из Йыхви собирается обновить свое оборудование:

“Я планирую купить набор Lego и в дальнейшем съездить с ним на питерские соревнования по робототехнике”.