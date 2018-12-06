В отношении частной клиники возбуждено уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство в отношении крупнейшего из частных клиник поставщика услуг по тендеру — клиники Meditа, пишет Postimees.
Неразбериха с тендером на оказание услуг врачей-специалистов, проведенным Больничной кассой, вышла на новый уровень: на основании сообщения Департамента здоровья, прокуратура начала уголовное производство в отношении клиники Medita по статье о предоставлении ложных данных, сообщает Pealtnägija в соцсетях.
Хотя Medita работает в Тарту уже несколько лет, они развернули свою деятельность в Таллинне и, насколько известно передаче Pealtnägija, уголовное производство касается подделки проекта строительства помещений для больницы в Таллинне.
Советник юстиции Департамента здоровья Агне Оясаар подтвердила Pealtnägija, что департамент направил обвинение в прокуратуру, но добавила, что в интересах следствия не обнародует уточняющую информацию.
На вопрос, может ли клиника Medita сейчас предоставлять услуги врачей-специалистов в Таллинне, Оясаар ответила: «В нынешней ситуации мы можем только подтвердить, что предприятию в мае этого года была выдана лицензия, которая в конце ноября была признана недействительной, поэтому на основании этого разрешения в Таллинне предприятие оказывать услуги не может».