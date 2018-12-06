Чт, 6.12.2018
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  • Elron предупреждает об опоздании поездов: из-за неполадок компания ищет замещающие автобусы

Elron предупреждает об опоздании поездов: из-за неполадок компания ищет замещающие автобусы Дополнено!

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Elron.

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Из-за неполадок в Харьюмаа, в волости Сауэ на остановке «Валингу» опаздывают поезда западного направления, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала в 18:20, что команда Eesti Raudtee на месте занимается решением проблемы и на данный момент неизвестно, сколько времени на это потребуется.

В половину седьмого были выяснены причины неполадок, на их устранение потребуется время. 

Elron занимается поиском замещающих автобусов и вся оперативная информация доступна на странице Elron или по инфотелефону 6160245.

Elron и Eesti Raudtee приносит извинения за возможные неудобства.

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