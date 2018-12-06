Elron предупреждает об опоздании поездов: из-за неполадок компания ищет замещающие автобусы Дополнено!
6 декабря 2018, 18:34
Из-за неполадок в Харьюмаа, в волости Сауэ на остановке «Валингу» опаздывают поезда западного направления, пишет Postimees.
Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала в 18:20, что команда Eesti Raudtee на месте занимается решением проблемы и на данный момент неизвестно, сколько времени на это потребуется.
В половину седьмого были выяснены причины неполадок, на их устранение потребуется время.
Elron занимается поиском замещающих автобусов и вся оперативная информация доступна на странице Elron или по инфотелефону 6160245.
Elron и Eesti Raudtee приносит извинения за возможные неудобства.