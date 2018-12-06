Из-за ошибки робота 24 сотрудника склада Amazon попали в больницу

Автоматизация работы складов с товарами вышла боком десяткам сотрудников одного из складов Amazon, которые попали в больницу из-за ошибки робота-погрузчика, передает Newsru.
Как пишет газета The Washington Post, инцидент произошел в среду, 5 декабря, на складе компании в штате Нью-Джерси, где один из складских роботов случайно проткнул баллон с репеллентом для отпугивания медведей. Аэрозоль с концентрированным капсаицином (алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца) распространился по помещению, в результате чего сотрудники начали испытывать трудности с дыханием и жжение в глазах.
В общей сложности от спрея пострадали 54 сотрудника склада, а 24 из них были госпитализированы, пишет The Wall Street Journal. Врачи доставили людей в пять местных больниц, один из пострадавших находился в критическом состоянии. Позднее представитель Amazon сообщил, что все госпитализированные сотрудники будут выписаны к вечеру четверга.
В компании также отметили, что расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Спрей для отпугивания медведей действует именно благодаря капсицину, который вызывает у животных неприятные ощущения. Такие спреи активно используется в США и Канаде, причем исследования говорят о его эффективности в 98% случаев, отмечает "Интерфакс".