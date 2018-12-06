Жителя Эстонии за угрозы убить и расчленить полицейского отправили в тюрьму на три года

В апреле этого года, находясь в пярнуском вытрезвителе, Денис Авдеенков грозился убить полицейского и расчленить его, а теперь получил реальный срок тюремного заключения.
Несмотря на то, что представители правопорядка зачастую сталкиваются с угрозами на словах, в данном случае у полицейского были основания полагать, что правонарушитель может поступить, как обещал, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам окружного прокурора Ляэнеской прокуратуры Мерри Тийтус, подсудимый уже неоднократно отбывал наказание за насильственные преступления и стороны между собой знакомы еще с давних пор. "Подсудимый знает, где проживают родители и близкие потерпевшего", - уточнила Тийтус.
Пярнуский уездный суд приговорил Дениса Авдеенкова к одному году лишения свободы, но так как на момент задержания у него уже был двухлетний условный срок, то теперь ему придется провести за решеткой все три года.