Жителя Эстонии за угрозы убить и расчленить полицейского отправили в тюрьму на три года

Несмотря на то, что представители правопорядка зачастую сталкиваются с угрозами на словах, в данном случае у полицейского были основания полагать, что правонарушитель может поступить, как обещал, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам окружного прокурора Ляэнеской прокуратуры Мерри Тийтус, подсудимый уже неоднократно отбывал наказание за насильственные преступления и стороны между собой знакомы еще с давних пор. "Подсудимый знает, где проживают родители и близкие потерпевшего", - уточнила Тийтус.