Чт, 6.12.2018
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Эстония потратит на поддержку Сирии 400 000 евро

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Сирия.

ФОТО: JOSEPH EID/AFP/Scanpix

Эстония направит 400 000 евро в фонд ЕС по поддержке Сирии, сумма будет распределена на два года.

В бюджете МИД Эстонии нынешнего года из сумм на цели развития и гуманитарной помощи 400 000 евро предусмотрено для передачи в фонд ЕС по поддержке, свидетельствуют данные регистра документов МИД.

Сумма будет распределена между 2018 и 2019 годами.

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