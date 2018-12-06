Эстония потратит на поддержку Сирии 400 000 евро

Rus.Postimees.eeЗа рубежомЭстония потратит на поддержку Сирии 400 000 евроЭстония потратит на поддержку Сирии 400 000 евроBNS Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 декабря 2018, 19:42Сирия.ФОТО: JOSEPH EID/AFP/ScanpixЭстония направит 400 000 евро в фонд ЕС по поддержке Сирии, сумма будет распределена на два года.В бюджете МИД Эстонии нынешнего года из сумм на цели развития и гуманитарной помощи 400 000 евро предусмотрено для передачи в фонд ЕС по поддержке, свидетельствуют данные регистра документов МИД.Сумма будет распределена между 2018 и 2019 годами.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьподдержкасирияфондэстония