Пугающая статистика: на дорогах Эстонии в этом году задержали более 6000 пьяных водителей

Больше всего пьяных за рулем было задержано в Таллинне и Харьюмаа — соответственно 1393 и 870. В Тартумаа за 11 месяцев года задержаны 748, в Ида-Вирумаа 653, в Пярнумаа 512 нетрезвых автоводителей. Водителей в состоянии наркотического опьянения было задержано 230, из которых половина были выявлены в Таллинне.

За 11 месяцев 2017 года полиция задержала 5926 нетрезвых автоводителей, степень опьянения 2380 из них была так высока, что в их отношении в соответствии с законом были возбуждены уголовные дела.