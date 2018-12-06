На инфотабло в торговом центре появилось порно, полиция задержала подростков

Вчера, 5 декабря, в половину восьмого вечера в тартуском торговом центре Eeden на одном цифровом экране вместо схемы расположения магазинов был открыт порносайт. Хотя изначально директор Digiekraanid Прийт Педаник сказал, что сайт был открыт на экране полтора часа, руководитель по коммуникациям Eeden Теэле Тамм отметила, что сайт закрыли через десять минут, но для устранения бреши в системе безопасности потребовалось больше времени.
Директор отвечающей за инфотабло торгового центра Eeden компании Digiekraanid Прийт Педаник объяснил, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и из-за проделок несовершеннолетних, передает Tartu Postimees.
Все инфотабло только установили и OÜ Digiekraanid не знали, что в программе одного экрана есть дыра в системе защиты. Инфотабло управляют с помощью компьютера, которые работают на платформе Windows. Обычно на инфотабло закрыта возможность открывать на экране интернет-страницы и на экране постоянно открыта программа со схемой расположения магазинов.
«Выйти из этой программы достаточно сложно, но если юные компьютерные энтузиасты проявят достаточную настойчивость, это возможно», - сказал Педаник. По этой причине на одном экране был открыт порносайт.
Охранник задержал двух подростков, с инцидентом связана еще одна несовершеннолетняя девушка, которой удалось выскользнуть из рук охранника. Личность девушки полиция уже установила. Полицейские выслушали объяснения подростков и передали их родителям.
Педаник добавил, что один подобный случай произошел в Таллинне, но в целом злоупотребление экранами происходит редко.