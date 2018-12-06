На инфотабло в торговом центре появилось порно, полиция задержала подростков

Директор отвечающей за инфотабло торгового центра Eeden компании Digiekraanid Прийт Педаник объяснил, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и из-за проделок несовершеннолетних, передает Tartu Postimees.

Все инфотабло только установили и OÜ Digiekraanid не знали, что в программе одного экрана есть дыра в системе защиты. Инфотабло управляют с помощью компьютера, которые работают на платформе Windows. Обычно на инфотабло закрыта возможность открывать на экране интернет-страницы и на экране постоянно открыта программа со схемой расположения магазинов.

«Выйти из этой программы достаточно сложно, но если юные компьютерные энтузиасты проявят достаточную настойчивость, это возможно», - сказал Педаник. По этой причине на одном экране был открыт порносайт.

Охранник задержал двух подростков, с инцидентом связана еще одна несовершеннолетняя девушка, которой удалось выскользнуть из рук охранника. Личность девушки полиция уже установила. Полицейские выслушали объяснения подростков и передали их родителям.