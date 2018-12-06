Чт, 6.12.2018
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В таллиннском вытрезвителе за месяц побывали 527 человек

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Вытрезвитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

В таллиннском вытрезвителе в ноябре побывали в общей сложности 527 человек, в том числе 56 женщин. Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель насчитывалось в ноябре 20.

Четыре человека из доставленных в вытрезвитель присоединились к программе Sütik, которая, по словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдер, дает полиции возможность употребивших наркотики или имеющих их при себе в небольших количествах вместо применения к ним наказания на участие в программе с опорными лицами.

„Программа рассчитана в том числе на тех, кто употребляет фентанил и амфетамин, участие в программе бесплатное и добровольное“, пояснил Мёльдер.

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