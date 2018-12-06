В таллиннском вытрезвителе за месяц побывали 527 человек
6 декабря 2018, 21:01
В таллиннском вытрезвителе в ноябре побывали в общей сложности 527 человек, в том числе 56 женщин. Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель насчитывалось в ноябре 20.
Четыре человека из доставленных в вытрезвитель присоединились к программе Sütik, которая, по словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдер, дает полиции возможность употребивших наркотики или имеющих их при себе в небольших количествах вместо применения к ним наказания на участие в программе с опорными лицами.
„Программа рассчитана в том числе на тех, кто употребляет фентанил и амфетамин, участие в программе бесплатное и добровольное“, пояснил Мёльдер.