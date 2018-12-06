В таллиннском вытрезвителе за месяц побывали 527 человек

Четыре человека из доставленных в вытрезвитель присоединились к программе Sütik, которая, по словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдер, дает полиции возможность употребивших наркотики или имеющих их при себе в небольших количествах вместо применения к ним наказания на участие в программе с опорными лицами.