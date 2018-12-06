Департамент: советуем не использовать устройства Huawei при передаче секретной информации

В Эстонии модули Huawei есть на многих вышках операторов сотовой связи, а следовательно, если имеется реальный риск шпионажа, то данные китайский телекоммуникационный гигант может собирать повсеместно, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"От лица Департамента государственных инфосистем мы можем посоветовать не использовать устройства Huawei при передаче государственной или секретной информации. Но вообще, если наши партнеры сделали замечания касательно обеспечения безопасности любой фирмы, то мы не будем использовать устройства этого производителя", - отмечает руководитель службы кибербезопасности Департамента государственных инфосистем Уку Сяреканно.