Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны

Организация TenTree составила список самых безопасных и изолированных мест, которые подойдут в качестве убежища на случай, если Россия начнет ядерную войну с США.
Первым эксперты отметили остров Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана — там проживают всего 297 человек, нет ресторанов, отелей и аэропортов, а добраться до него можно только на катере за семь дней, передает Lenta.ru.
Также специалисты TenTree посоветовали уезд Медог на Тибете, Китай. По их словам, дорогу к этому месту проложили совсем недавно.
Помимо этого, в рейтинге есть город Иллоккортоормиут в Гренландии, который считается самым изолированным в регионе. Как уточнили в TenTree, добираться до него придется на вертолете.
Кроме этого, в качестве убежища путешественники порекомендовали поселение Мак-Мердо в Антарктике, остров Пасхи в Чили, остров Кергелен во Франции, остров Питкэрн в Тихом океане, штат Гавайи в США, город Оймякон в Сибири и остров Сокотра в Индийском океане.