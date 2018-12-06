Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны

Первым эксперты отметили остров Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана — там проживают всего 297 человек, нет ресторанов, отелей и аэропортов, а добраться до него можно только на катере за семь дней, передает Lenta.ru.

Также специалисты TenTree посоветовали уезд Медог на Тибете, Китай. По их словам, дорогу к этому месту проложили совсем недавно.

Помимо этого, в рейтинге есть город Иллоккортоормиут в Гренландии, который считается самым изолированным в регионе. Как уточнили в TenTree, добираться до него придется на вертолете.