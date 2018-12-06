Игорь Калакаускас: на русские школы оказывается беспрецедентное давление

«Я считаю, что на русские школы Эстонии оказывается беспрецедентное и постоянное давление со всех сторон: русские школы обязаны всем, русские учителя всегда приводятся в пример, как не поспевающие за современными передовыми технологиями. Если вспомнить, в какой обстановке живет русская школа, абсолютно нечему удивляться», - говорит Калакаускас.