Игорь Калакаускас: на русские школы оказывается беспрецедентное давление

Гость еженедельной программы ETV+ "Интервью недели" учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас обсудил опубликованные в начале декабря результаты тестов PISA, проведенных в школах Эстонии, передает Rus.ERR.
«Я считаю, что на русские школы Эстонии оказывается беспрецедентное и постоянное давление со всех сторон: русские школы обязаны всем, русские учителя всегда приводятся в пример, как не поспевающие за современными передовыми технологиями. Если вспомнить, в какой обстановке живет русская школа, абсолютно нечему удивляться», - говорит Калакаускас.
«Инициатива, которую обсуждали (в Эстонии - прим.ред.) последние два месяца — это ликвидация русскоязычного образования как такового, - отмечает учитель Тынисмяэской реальной школы. - Скажите, в такой ситуации учителя будут сильно переживать о том, чтобы идти в ногу со временем и быть впереди планеты всей?»