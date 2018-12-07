Пт, 7.12.2018
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Продовольственный банк проведет в магазинах сбор продуктов

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Pärnu Toidupank 30MAR17 Pildil Kartin Hansumäe. Foto Urmas Luik / Pärnu Postimees

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

В пятницу и субботу продовольственный банк Эстонии вновь проведет в магазинах акцию сбора продуктов питания, банк приглашает добровольцев помочь в сборе пожертвований для малообеспеченных семей.

Акция состоится 7 и 8 декабря, чтобы по традиции собрать рождественские пакеты для малообеспеченных семей, сообщила пресс-служба банка.

Волонтеры могут зарегистрироваться в открытой в рамках подготовки акции среде osale.toidupank.ee, где содержится информация обо всех магазинах, в которых состоится акция.

Работа волонтеров, которых банк приглашает принять участие в акции вместе с друзьями, с членами своих семей, с одноклассниками или с коллегами по работе, будет организована в две смены по 3-4 часа каждая. В пятницу первая смена начнет работу в 13 часов, а в субботу в 12 часов.

Ожидается, что в акции примет участие около тысячи волонтеров, в течение двух дней они будут участвовать в сборе продуктов питания в 48 магазинах в 13 уездах страны.

Продукты будут переданы семьям, в первую очередь семьям с детьми, в рождественские дни.

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